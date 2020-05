Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie samedi 9 mai

Une femme s'adresse à un officier de police, le 7 mai à Nairobi, après l'annonce d'un verrouillage du district d'Eastleigh dans la capitale et de la vieille ville de Mombasa suite à d'une augmentation des cas confirmés de coronavirus. REUTERS/Baz Ratner

L’Afrique comptait ce samedi 9 mai 58 918 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 2 172 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine. L’Afrique du Sud et l’Égypte sont les deux pays les plus touchés, avec respectivement 9 420 et 8 467 cas. Suivent le Maroc, l’Algérie, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et la Guinée.