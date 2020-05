Covid-19: à Dakar avec les policiers chargés de faire respecter les mesures de protection

La police en patrouille au marché Sandaga, à Dakar. RFI/Charlotte Idrac

Au Sénégal, les autorités ont pris une série de mesures pour limiter la propagation du virus. En plus d’un couvre-feu de 20h à 6h, le port du masque est obligatoire, les rassemblements interdits, et les commerces de la capitale doivent fermer certains jours de la semaine. Les forces de défense et de sécurité sont chargées de faire respecter ces obligations.