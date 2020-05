«Programme des 100 jours» en RDC: que reproche-t-on au ministre Ntumba?

Le ministre de l'Enseignement professionnel, John Ntumba, pourrait être mis en accusation dans la même enquête que Vital Kamerhe (photo) sur les maisons préfabriquées. Fabrice COFFRINI/AFP

Texte par : RFI Suivre

L’Assemblée nationale congolaise devrait programmer dans les prochains jours la séance plénière qui va décider de la mise en accusation ou non de John Ntumba, ministre de l'Enseignement professionnel et proche de Vital Kamerhe. Le procureur général près la cour de cassation l'accuse d’avoir détourné, alors qu’il était membre du comité de suivi du programme d’urgence du chef de l’État, un peu plus d’1,3 million de dollars.