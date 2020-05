RDC: situation tendue à Ituru à cause de la menace des miliciens Codeco

Une patrouille de la Monusco dans les rues de la proivince d'Ituru. Le 13 mars 2020. SAMIR TOUNSI / AFP

Texte par : RFI Suivre

Quand le calme reviendra-t-il en Ituri? Dans cette province au nord-est de la RDC, l’armée avait annoncé qu’elle avait tué le 25 mars Ngudjolo Mapa, chef de la milice appelée Codeco, active depuis près de deux ans dans le territoire de Djugu. Plus d’un mois plus tard, les violences s’étendent sur d’autres zones, les tueries se multiplient. Cette milice serait plus dangereuse car plus fragmentée.