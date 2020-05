Akinwumi Adesina, le président de la BAD, lavé des accusations de favoritisme

Akinwumi Adesina le 24 septembre 2019 à New York. AFP

Texte par : David Baché

Visé depuis plusieurs mois par des accusations de favoritisme, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, vient d’être blanchi par une enquête interne, menée entre février et avril, et dont les conclusions viennent d’être révélées par Le Monde et Jeune Afrique.