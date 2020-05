Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie dimanche 10 mai

Un salon de coiffure à Bujumbura, au Burundi, le 9 avril 2020. En pleine épidémie, la vie quotidienne se poursuit avec insouciance: les bus, les églises, les marchés et les meetings restent bondés, au grand dam des médecins qui tirent la sonnette d'alarme. Tchandrou Nitanga / AFP

L’Afrique comptait ce dimanche 10 mai 61 181 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 2 239 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine. L’Afrique du Sud et l’Égypte sont les deux pays les plus touchés, avec respectivement 9 420 et 8 964 cas. Suivent le Maroc, l’Algérie, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et la Guinée.