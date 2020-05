L’Éthiopie admet avoir abattu «par erreur» un vol humanitaire en Somalie

Le lieu du crash d'un avion près de Bardale, en Somalie, le 4 mai 2020. REUTERS

L’Éthiopie admet avoir abattu un avion kényan transportant de l'aide humanitaire dans le sud-ouest de la Somalie. Le crash s’est déroulé en début de semaine dernière et les six passagers, kényans et somaliens, sont décédés. Les autorités éthiopiennes parlent d’une erreur dans un communiqué adressé à l’Union africaine.