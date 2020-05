Reportage

Confinement au Congo-Brazzaville: le blues des retraités

Vue de Brazzaville, capitale du Congo. Wikimedia/Jomako

Texte par : Loïcia Martial

Les pensionnés de la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF) qui accusent au moins vingt mois d’arriérés de pensions et ceux des sociétés étatiques et paraétatiques liquidées, en attente d’une prise en charge, vivent le confinement comme un deuxième malheur. Devenus plus que jamais inactifs, ils appellent le gouvernement au secours et à plus de solidarité.