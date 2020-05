Libye: le chef du renseignement de Fayez el-Sarraj décède dans des circonstances ambiguës

Tripoli après des bombardements par les forces du maréchal Khalifa Haftar, le 9 mai 2020. Mahmud TURKIA / AFP

Texte par : RFI

En Libye, le chef de renseignement, le général Abdelkader Touhami, est mort dans des circonstances ambiguës alors que les combats s’intensifient dans la guerre qui oppose depuis maintenant depuis plus d’un an l’ouest représenté par le Premier ministre Fayez el-Sarraj à Tripoli et le dirigeant de l’Armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar.