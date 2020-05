Entretien

Covid-Organics: «Le problème, c'est que ça vient d'Afrique», dit Andry Rajoelina sur RFI

Audio 15:58

Le président malgache Andry Rajoelina préside la cérémonie de lancement de son «remède miracle» contre le coronavirus. AFP/Rijasolo

Texte par : RFI Suivre

Le président malgache Andry Rajoelina a accordé ce lundi 11 mai un entretien à RFI et France 24. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier et Marc Perelman. L'OMS a récemment rappelé à l'ordre certains dirigeants africains contre la tentation de promouvoir sans tests scientifiques la tisane présentée par le président malgache comme un remède contre le coronavirus, et livrée dans plusieurs pays du continent.