Niger: nouvelle attaque jihadiste dans la région de Tillabéri

Les jihadistes ont encore frappé dans le nord de la région de Tillabéri non loin de la frontière avec le Mali, le samedi 9 mai 2020. Vingt jeunes civils ont été tués dans trois villages de l’Anzourou.

Avec notre correspondant à Niamey, Moussa Kaka

La plupart des personnes tuées sont des jeunes civils de trois villages de l’Anzourou, non loin de la frontière malienne. Dans l’après-midi de samedi, en plein ramadan, à l’heure où les jeuneurs sont à bout de force, des terroristes armés et à moto ont fait irruption dans chacun des villages de Gadabo, Zibane-Zeno et Zibane-Tegui et ont abattu leurs victimes vraisemblablement ciblées.

L’attaque de ces trois villages intervient 24 heures seulement après la prorogation de l’état d’urgence de la zone de Tillabéri. Avant de disparaître dans la nature, les assaillants ont pillé des commerces, selon une source proche du gouverneur de Tillabéri qui a visité le village endeuillé.

Précédente attaque en février

Ce n’est pas la première fois que les habitants de l’Anzourou sont victimes d’actes terroristes. En février dernier, quatre personnes du village de Molia avaient été tuées. Malgré de grandes opérations militaires sur toute la bande frontalière avec le Mali voisin, les terroristes à moto gardent toujours leur capacité de nuisance.

Dans cette même zone, plusieurs chefs traditionnels ont été froidement assassinés et ceux qui ont eu la vie sauve vivent loin de leurs administrés. Les enseignants ne sont pas non plus épargnés.

