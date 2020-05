Rwanda: des dizaines de morts après les inondations et glissements de terrains

Au Rwanda, des centaines de familles sont sinistrées à cause des fortes pluies de la semaine dernière, notamment dans le nord et l’ouest du pays.

De notre correspondante à Kigali,

72 morts, 4 disparus, près de 1000 maisons détruites, plus de 200 hectares de cultures balayées… Ce sont les derniers chiffres du ministère de la Gestion des urgences. Le Rwanda n’avait pas connu tels dégâts depuis des mois. Mais ces épisodes sont récurrents dans le pays en saison des pluies.

Dans le district de Gakenke, le plus touché cette année, les autorités locales ont assisté à l’enterrement de huit membres d’une même famille, morts dans un glissement de terrain qui a emporté leur maison. Selon Deogratias Nzamwita, le maire de ce district du nord du pays, plus de 500 ménages sont actuellement sinistrés à Gakenke.

La plupart se sont réfugiés chez des proches, les autres sont pris en charge dans des écoles. Ils reçoivent une aide du gouvernement et de la Croix-Rouge rwandaise, qui distribue couvertures et matelas. Ils devraient être relogés d’ici deux mois sur des sites propices à l’habitation identifiés par le district assure le maire. Selon lui, du matériel sera donné par le gouvernement et les maisons seront construites lors des travaux communautaires qui ont lieu une fois par mois.

