Soudan: affrontements intercommunautaires meurtriers à la frontière avec l'Érythrée

An abandoned village in the Nuba mountains of Sudan Maureen Didde/Wikimedia Commons

Texte par : Léonard Vincent Suivre

De nouveaux affrontements entre communautés ont endeuillé l'est du Soudan le week-end dernier. Des sources officielles et locales donnent des bilans différents, variant entre trois et dix morts après plusieurs jours de tensions, et des dizaines de blessés. Ces affrontements ont une fois de plus mis face à face les communautés Beni Amer et Nouba, à Kassala, la ville-frontière avec l'Érythrée.