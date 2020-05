Angola: Isabel Dos Santos dénonce des «faux documents» dans une de ses affaires

La femme d'affaires Isabel dos Santos, le 5 février 2018 au Portugal. MIGUEL RIOPA / AFP

Texte par : RFI Suivre

Isabel dos Santos et Sindika Dokolo mettent en cause la décision du gel de ses avoirs. Ils assurent que de faux documents ont servi de base aux décisions de justice angolaise et portugaise pour lancer des procédures judiciaires. Le parquet dément et assure que ce ne sont pas ces pièces qui ont servi de base à la décision.