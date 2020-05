Le Burundi sous le choc après l'assassinat du principal agent de change

Une rue de Nyakabiga, à Bujumbura. (Photo d'illustration). REUTERS/Jean Pierre Aime Harerimana

Le plus grand agent de change du Burundi, Jackon Simbananiye, plus connu sous le sobriquet de Kirahwata, a été enlevé hier en début e soirée alors qu’il sortait d’un sauna à Bujumbura et son corps, portant des marques, qui portait encore une corde au cou, a été retrouvé ce jeudi matin 14 mai, gisant dans un petit caniveau du quartier de Nyakabiga, proche du centre-ville. Un assassinat qui suscite stupéfaction et indignation.