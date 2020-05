L'équipe permanente de l'OMS brusquement expulsée du Burundi

Vue de Bujumbura. AFP/Carl de Souza

Texte par : Esdras Ndikumana Suivre

Le chef de la diplomatie burundaise vient d’envoyer au bureau de l'Organisation mondiale de la santé une note verbale qui a fuité dans la presse et qui déclare le représentant et trois autres fonctionnaires de l’OMS au Burundi « persona non grata ».