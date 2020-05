Centrafrique: lancement de Cœur unis, la nouvelle plateforme de la majorité présidentielle

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra lors d'un conférence de presse le 11 avril 2018 à Bangui, après les affrontements la veille au PK5 entre la Minusca, les forces de sécurité intérieures et les groupes d'autodéfense. FLORENT VERGNES / AFP

Le mouvement présidentiel en Centrafrique lance, ce vendredi, avec une trentaine de partis et associations politiques alliés, une plateforme de la majorité présidentielle. Parmi les signataires, d’anciens présidentiables, et des partis influents tels que les mouvements de Thimoléon Mbaïkoua, Sylvain Patassé ou encore Gouyomgbia Kongba Zeze. Une plateforme dénommée « Be Oko », les « Cœurs unis ».