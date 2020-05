La Monusco prête à convoyer les expulsés de l'OMS du Burundi

La Monusco, la mission de l’ONU en RDC, accepte d’aider les 4 experts de l’OMS toujours au Burundi, mais sous le coup d’une expulsion de la part des autorités. Photo MONUSCO / Anne Herrmann

La Monusco, la mission de l’ONU en RDC, accepte d’aider les 4 experts de l’OMS toujours au Burundi, mais sous le coup d’une expulsion de la part des autorités. Gitega les a déclarés « persona non grata » et leur a ordonné de quitter le pays « avant le 15 mai ». Problème : Covid-19 oblige, les frontières terrestres et aériennes du Burundi sont fermées, sauf pour le fret. Depuis, l’OMS cherche une solution, qui est donc en passe d’être trouvée.