Officier djiboutien disparu en Éthiopie: son avocat l’a retrouvé en détention à Djibouti

J’ai pu m’entretenir dans des conditions extrêmement difficiles, dans la mesure où la porte était ouverte, la fenêtre était ouverte, sous prétexte de confinement. Je portais un masque, lui, il portait des gants et un masque. L’entretien était extrêmement difficile. Donc j’ai pu lui poser quelques questions. Mais j’ai vu, je peux vous dire, quelqu’un qui est quand même extrêmement inquiet, extrêmement fatigué et malade. Le lieutenant Fouad a une maladie assez chronique, sur (ses) jambes il y avait des plaies. Toujours sous prétexte du Covid-19, il n’a pas dû bénéficier d’une hospitalisation, ou du moins de soins adéquats, en dehors des pommades qui ont été délivrées par sa famille. Il n’est pas détenu en tant que militaire et il n’est pas poursuivi pour désertion...