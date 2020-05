RDC: Pascal Mukuna, leader de l'ACK, en détention, soupçonné de viol

La Cour suprême de justice à Kinshasa en RDC (illustration). RFI/Habibou Bangré

Texte par : RFI Suivre

Pascal Mukuna, l'un des religieux les plus célèbres des églises du réveil en RDC, évêque de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, est détenu depuis hier jeudi au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, autrement dit la prison centrale de Makala. L'évêque, qui est soupçonné de viol, menaces et rétention illégale de documents, vient de passer sa première nuit en prison. Il accuse le magistrat instructeur de partialité.