Programme des 100 jours en RDC: le neveu de Vital Kamerhe arrêté

Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la RD Congo, Félix Tshisekedi. RFI/Sonia Rolley

Texte par : RFI Suivre

Le neveu de Vital Kamerhe, Daniel Massaro, a été arrêté ce vendredi 15 mai. Il devrait être transféré au parquet lundi. Il est soupçonné d’avoir mis en relation le directeur de cabinet du président Tshisekedi et l’homme d’affaires libanais Samih Jammal dans la transaction concernant le contrat des maisons préfabriquées et d’avoir bénéficié de présumés détournements de fonds publics dans le cadre du programme des 100 jours. Une affaire pour laquelle son oncle et Samih Jammal sont actuellement jugés.