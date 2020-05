RDC: les violences continuent et se multiplient en Ituri

Un soldat des FARDC dans une église abandonnée dans le territoire de Djugu, en Ituri, en proie à une flambée de violences (image d'illustration). John WESSELS / AFP

Texte par : RFI Suivre

Ces derniers mois, plusieurs attaques ont été signalés dans 4 des 5 territoires qui composent la province de l'Ituri. Cette semaine, les députés et sénateurs de l’Ituri ont rencontré Jeanine Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba, respectivement, présidente de l'Assemblée nationale et président du Sénat, pour demander plus d’action de la part des autorités gouvernementales.