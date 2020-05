Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie le dimanche 17 mai

Des électrices portant un masque dans un bureau de vote de Cotonou, lors des élections communales du 17 mai 2020. AFP Photos/Yanick Folly

Selon les chiffres du Centre de prévention des maladies de l’Union africaine (CDC), le continent africain comptait, ce dimanche 17 mai, 81 882 cas confirmés de Covid-19 et 2 715 décès dus à la maladie. L’Afrique du Sud est le pays le plus touché, devant l’Égypte et le Maroc.