Bénin: une journée de vote suspendue aux questions de la participation et de la pandémie

Le Bénin a voté ce dimanche 17 mai pour élire les conseils municipaux des 77 communes du pays. Tous les bureaux ont fermé et achevé le dépouillement. En dehors de l’enjeu politique que constitue le parrainage des maires pour l’élection présidentielle de 2021, il y avait un enjeu sanitaire en raison de l’épidémie du Covid-19. Enfin, il y a l’enjeu du taux de participation. Plusieurs grands partis de l’opposition étaient absents du vote de ce dimanche.

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

Les électeurs qui se sont rendus aux urnes avaient chacun une motivation. « Je suis venu voter, nous choisissons ceux qui vont nous diriger à la base, explique un électeur. Je juge que c’est utile. Les élections locales, ça nous touche plus ».

L’abstention record des législatives passées et l’absence dans la course de l’USL et des forces de la résistance, ont remis en bonne place l’enjeu du taux de participation. « Il n’y a pas d’affluence, a constaté dimanche matin une électrice dans son bureau de vote. Mon vote m’a pris à peine dix minutes. Peut-être le soir, il y aura plus de monde ».

La société civile a fait le même constat dans la matinée. Cette tendance d’électeurs arrivés au compte-gouttes se serait améliorée hors de Cotonou, murmure-t-on côté pouvoir. La commission électorale n’a pas publié de chiffres sur la mobilisation ou non des électeurs, les organisations de la société civile non plus, qui disent poursuivre la collecte d’informations

Plusieurs électeurs, ont voté le visage recouvert de masque, malheureusement ces mesures anti-Covid-19 n’ont pas été respectées partout. « Là où je suis rentré, beaucoup ne se sont pas lavés les mains, à l’intérieur, la distance de 1 mètre n’a pas été gardée », regrette un électeur.

La Céna va s’atteler maintenant à la compilation des chiffres et publier les résultats au plus tard le 24 mai. Les organisations de la société civile lui demandent d’assurer l’intégrité des procès-verbaux de dépouillement.

Sur la plateforme nous avons craint et nous continuons de craindre qu'il y ait un pic de personnes infectées par le virus à la suite de ce scrutin qui favorise le brassage du monde, avec une population que nous n'avions pas fini de sensibiliser... Fatoumata Batoko Zossou Florence Morice

