Le Soudan devra dédommager les victimes des attentats de Nairobi et Dar es Salaam

Une femme se recueille devant la stèle en mémoire des victimes de l'attentat de l'ambassade américaine de Nairobi en 1998 (image d'illustration). TONY KARUMBA / AFP

Texte par : RFI Suivre

Aux Etats-Unis, la Cour suprême accorde une victoire aux victimes des attentats de 1998 à Nairobi et Dar es Salaam. Ces attaques d’al-Qaïda contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie avaient fait 224 morts. Depuis 2001, près de 600 personnes exigent que le Soudan leur verse des dommages et intérêt car à l’époque Khartoum avait hébergé des membres du mouvement islamiste ainsi qu’Ousama Ben Laden. L’affaire est remonté jusqu’à la Cour suprême qui a confirmé que Khartoum devait payer.