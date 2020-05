Îles Éparses : des députés malgaches demandent une médiation avec la France

Photo de la NASA qui montre les détails du relief autour des Iles Glorieuses, qui font partie des Iles Eparses, dans l'océan Indien. Photo prise le 3 août 2003. NASA

Entre 60 et 70 députés pro Rajoelina et indépendants se sont réunis cet après-midi pour montrer leur solidarité envers le ministère des Affaires étrangères. Ces députés appellent à une médiation de l'Union africaine et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) dans les négociations entre la France et Madagascar sur les Îles Éparses.