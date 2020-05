Reportage

Un an après le massacre de Paoua, des familles centrafricaines encore sans réponse

Audio 01:16

À Koundjili, une tombe d'une des victimes des massacres dans la région de Paoua, le 28 mai 2019. RFI/Gaël Grilhot

RFI

Il y a un an, le premier gros massacre commis depuis la signature de l’accord de paix était commis dans la région de Paoua en Centrafrique. Les villages de Lemouna et Koundjili font l’objet d’une descente d’un groupe armé, les 3R, qui va exécuter plus de 30 civils. La plupart regroupés, ligotés et exécutés sous les manguiers des villages. Un an après, les familles peinent à s’en remettre.