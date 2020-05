Massacres intercommunautaires dans le Jonglei au Soudan du Sud

Déplacés sud-soudanais dans l'État du Jonglei en 2015 (image d'illustration). AFP PHOTO / CHARLES LOMODONG

Texte par : RFI

C’est un véritable bain de sang qui s’est déroulé ce week-end au Soudan du Sud. Des affrontements communautaires ont fait de nombreux morts et blessés dans la région de Jonglei, dans le nord-est du pays. Pas de bilan définitif pour l’instant, mais certains parlent de plus de 300 morts et 300 blessés.