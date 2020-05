RDC: levée de la suspension de l'impôt sur le revenu

Le quartier des affaires de Kinshasa en RDC, la commune de la Gombe REUTERS/Kenny Katombe

Le gouvernement se rétracte et renoue avec la perception de l’impôt sur le revenu (IPR) en pleine crise de coronavirus. Depuis avril dernier, les autorités, voulant atténuer les effets néfastes de la pandémie sur les fonctionnaires, avaient décidé de suspendre le prélèvement de 15% du salaire et les primes des fonctionnaires et agents de l’État.