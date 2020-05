Congo: Dieudonné Bantsimba devient le nouveau maire de Brazzaville

Ce membre du comité central du Parti congolais du travail (PCT) a été élu, vendredi 22 mai, au terme d’une élection dont il a été le seul candidat.

De notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

C’est quelques heures seulement avant le vote que le parti au pouvoir, le PCT, et le reste de la majorité ont porté leur choix sur Dieudonné Bantsimba pour devenir le nouveau maire de Brazzaville. Seul candidat en lice après le retrait des autres prétendants par consensus, il a obtenu 98 voix sur 101 votants. Trois autres s’étant abstenus.

Diplômé de l’Institut d’urbanisme de Paris, Dieudonné Bantsimba, 63 ans, a occupé plusieurs postes au sein de la mairie de Brazzaville. Il a été également chargé de missions au cabinet duchef de l’État congolais et directeur de cabinet au ministère en charge des Grands travaux.

Conscient des défis qui l’attendent, il a insisté sur l'importance de redynamiser les services municipaux rapidement et a énuméré plusieurs objectifs : « Négocier et apurer les arriérés des salaires, résoudre le contentieux avec la CNSS [la Caisse nationale de sécurité sociale, ndlr], trouver une solution durable à la situation sociale des conseillers municipaux, améliorer le réseau des voiries urbaines et lutter contre la violence urbaine, l’incivisme de tout genre surtout en cette période où nous sommes assommés par cette pandémie du Covid-19. »

Dieudonné Bantsimba remplace ainsi à ce poste Christian Roger Okemba. Accusé de détournements de deniers publics, ce dernier a été emprisonné et révoqué. Le nouveau locataire de l’hôtel de ville de Brazzaville va donc terminer le mandat de son prédécesseur qui s’étend jusqu’en 2022.

