RDC: la communauté internationale s’inquiète des violences «nacceptables» en Ituri

Des casques bleus de la Monusco patrouillent les rues du territoire de Djugu, dans la province d'Ituri, au centre de violences intercommunautaires, le 13 mars 2020. SAMIR TOUNSI / AFP

La situation sécuritaire et humanitaire dans la province de l’Ituri s’est dégradée davantage ces derniers mois. Depuis le début de l’année, plus de 300 personnes ont été tuées et environ 200 000 autres ont été forcées à quitter leur domicile pour fuir les violences. Cette crise commence également à faire réagir sur le plan international : le Canada, la Suisse, l’Union européenne et les États-Unis ont fait part de leurs inquiétudes.