Burundi: le général Evariste Ndayishimiye déclaré vainqueur, l’opposition conteste

Evariste Ndayishimiye, ici avec son épouse Angelique Ndayubaha, dans un bureau de vote de la commune de Giheta, dans la province de Gitega, dans le centre du Burundi, le jour des élections, le 20 mai 2020. AFP

Au Burundi, la Commission nationale électorale (Céni) a proclamé, ce lundi 25 mai dans l’après-midi, les résultats provisoires des élections présidentielle, législatives et municipales de mercredi dernier. Et c’est donc, selon ces chiffres, le général Evariste Ndayishimiye, le candidat du parti au pouvoir, qui l’emporte avec une très large victoire. Ces résultats ont d’ores et déjà été contestés.