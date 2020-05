Programme des 100 jours: reprise du procès de Vital Kamerhe

Vital Kamerhe a géré le programme d'urgence des 100 premiers jours dans lequel il y a des soupçons de corruption. REUTERS/Baz Ratner

Le procès de Vital Kamerhe et ses co-accusés va reprendre ce lundi à Kinshasa. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, est accusé de corruption et de détournement de fonds, quelque 50 millions de dollars, alloués à l’achat et l’érection de maisons préfabriqués. Après une première audience le 11 Mai dernier, les choses sérieuses commencent avec ce lundi le début des audiences sur le fond.