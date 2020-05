Burkina: l'ancien ministre de la Défense Jean-Claude Bouda écroué

L’ex-ministre a été directement transféré à la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou. (image d'illustration) © Doug Berry/Getty Images

Texte par : RFI Suivre

L’ex-ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda a été écroué ce mardi 26 mai à la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou. Auditionné suite à une plainte du Réseau national de lutte anti-corruption pour délit d’apparence et enrichissement illicite, l’ex-ministre a été directement transféré à la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou.