Guinée: une cérémonie au son de la kora pour dire adieu à Mory Kanté

Mory Kanté en 2009, en concert à Chaville, près de Paris (France). Edmond Sadaka/RFI

Texte par : RFI Suivre

La Guinée a dit adieu à Mory Kanté, le griot mandingue qui a propulsé la culture du pays à travers le monde, et cela s'est passé au rythme de la kora, du balafon et des prières. Ce mardi matin, les funérailles de l'artiste guinéen ont été sobres, avant des cérémonies plus importantes promises par le ministre de la Culture.