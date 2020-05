Cameroun: reprise du procès de l'ancien directeur de l'audiovisuel public Amadou Vamoulké

Une nouvelle audience du procès du journaliste Amadou Vamoulké s’est tenue ce mardi et mercredi au Tribunal criminel spécial de Yaoundé. L’ancien directeur de la CRTV, l’audiovisuel public camerounais, est en détention préventive depuis presque quatre ans maintenant. Il est accusé de détournement de fonds publics. Et les débats ont enfin commencé dans ce procès sans arrêt renvoyé depuis des années.

Il aura fallu attendre la trentième audience du dossier pour entendre à la barre le premier témoin appelé par le parquet. Il s’agit du rédacteur de l’audit à l’origine des accusations contre Amadou Vamoulké.

Selon les avocats du journaliste, le ministère public a interrogé l’expert-comptable durant plus d’une heure, notamment sur des doublons de paiement mentionnés dans le rapport. Des opérations bancaires non justifiées et des sommes manquantes dans les caisses de la CRTV. Tous ces éléments cités par l’expert se seraient produits entre 2014 et 2016, les dernières années de l’accusé à la tête de l’audiovisuel public camerounais.

La parole a ensuite été donnée aux représentants des parties civiles, donc du ministère des Finances et de la CRTV, pour questionner le témoin à leur tour. Mais les avocats ont sollicité le report de l’interrogatoire, demande accordée par le juge. Le procès ne se poursuivra donc pas ce jeudi comme prévu.

Le prochain rendez-vous est fixé aux 7 et 8 juillet prochain. En attendant, Amadou Vamoulké reste en détention préventive à la prison centrale de Yaoundé.

