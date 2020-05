Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie le mercredi 27 mai

Selon le Centre de prévention des maladies de l’Union africaine, le continent recensait ce mercredi 119 391 cas de Covid-19, et 3 589 décès dus à la maladie. L’Afrique du sud et l’Egypte sont toujours les deux plays les plus touchés par la pandémie.

L’Afrique du Sud débutera son déconfinement partiel le 1er juin

Avec près de 25 000 cas confirmés et plus de 500 décès, l’Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent. Mais lors du conférence de presse ce mercredi matin, le ministre de la Santé Zweli Mkhize a indiqué que le pays allait passer en « niveau 3 » à compter du 1er juin, tout en identifiant des « points chauds », qui eux resteront au « niveau 4 ». Dans ces derniers cas, dont Johannesburg fait partie, les opérations de veille sanitaire, de tests et de restrictions seront maintenues.

« Un système d'alerte au niveau du district aidera à surveiller ceux qui doivent prendre des précautions supplémentaires. Les hotspots émergents doivent être surveillés avec vigilance. Nous devons nous concentrer sur l'émergence de nouvelles infections », a indiqué le ministre. L’Afrique du Sud est l'un des pays africains à avoir imposé les restrictions les plus strictes, en interdisant notamment la ventre de cigarette et d’alcool.

Le Sénégal va continuer avec la chloroquine, dit un responsable sanitaire

Le Sénégal va continuer à traiter les malades du Covid-19 avec de l'hydroxychloroquine en milieu hospitalier malgré la publication récente d'une nouvelle étude concluant à son utilisation inefficace voire néfaste, a dit mercredi à l'Agence France-Presse le directeur du Centre des opérations d'urgences sanitaires. « Le traitement avec l'hydroxychloroquine va continuer au Sénégal, l'équipe du professeur Seydi maintient son protocole thérapeutique », a écrit à l'AFP le Dr Abdoulaye Bousso. Ni le professeur Moussa Seydi, infectiologue qui coordonne la prise en charge des contaminés, ni le directeur de cabinet et la porte-parole du ministère de la Santé n'ont répondu aux sollicitations de l'AFP. Mais M. Bousso a indiqué qu'il s'agissait de la position des autorités sanitaires.

Une étude menée sur près de 15 000 malades et publiée vendredi dans la prestigieuse revue médicale The Lancet montre selon ses auteurs que la chloroquine et son dérivé l'hydroxychloroquine ne bénéficient pas aux patients hospitalisés et augmentent même le risque de décès et d'arythmie cardiaque. Elle recommande de ne pas les prescrire en dehors des essais cliniques. En Algérie, un responsable sanitaire a indiqué que le pays ne renoncerait pas à la chloroquine, et le Brésil a dit son intention de continuer à recommander l'hydroxychloroquine contre le nouveau coronavirus.

Aliou Sall, frère du président Macky Sall et maire de Guédiawaye, en banlieue de Dakar, a été testé positif au coronavirus. Egalement président de l'association des maires du Sénégal, Aliou Sall indique avoir été interné à l'hôpital Dalal Diam.

Á ce jour le Sénégal enregistre 38 décès, 3 253 cas positifs, dont 1 628 actuellement sous traitement

Conséquence inattendue de la pandémie de coronavirus et de l’interdiction des rassemblements sur les plages, une espèce de tortue marine en voie de disparition est réapparue sur la côte sénégalaise, près du site touristique du Lac Rose, à une quarantaine de kilomètres au nord de Dakar. « C'est une tortue qui fréquente beaucoup les côtes mauritaniennes. La dernière fois que nous l'avons aperçue au Sénégal, c'était en 1996 », indique le président de l'Océanium, Youssef El Ali. Mais la quiétude est de courte durée pour ces tortues, désormais victimes du braconnage.

Trois policiers mauritaniens radiés après des traitements humiliants

Trois policiers du Groupement général pour la sécurité routière ont été arrêtés dimanche et radiés mardi de leur corps pour avoir infligé des traitements dégradants à certains de leurs compatriotes interpellés durant les heures du couvre-feu.

George Weah inquiet de l’avenir du sport sur le continent

Le président libérien, ancien Ballon d’or, était invité au Africa Sports Ventures Group mardi. Alors que, dans le monde entier, les championnats ont été annulés en raison de la pandémie, le sport africain est au plus mal. « Je suis d'avis que l'avenir du sport en Afrique après le Covid-19 est sombre et qu'il n'est pas garanti de s'en remettre. Il sera urgent de réanimer le football et les autres jeux », a affirmé George Weah. Le 28 avril dernier, la Fifa avait annoncé un déblocage de fonds pour ses 229 fédérations, à hauteur de 138 millions d’euros pour supporter les pertes de ces derniers mois.

La BAD octroie 264 millions d’euros au Maroc

Pour appuyer le « programme d’appui à la réponse de Covid-19 » lancé par le royaume, le conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a décidé d’octroyer 264 millions d’euros au Maroc. « Le programme a pour premier objectif de contribuer à limiter la propagation du virus et à améliorer davantage l’efficacité de la réponse sanitaire des autorités. Ainsi, il contribuera à l’augmentation du nombre de centres hospitaliers habilités à réaliser des dépistages virologiques », indique le communiqué de l’institution. Toujours selon la BAD, ce plan permettra « l’accès au financement des auto-entrepreneurs et renforcera la trésorerie des très petites et moyennes entreprises (TPME). Le résultat attendu est de préserver 75% des emplois affectés par la crise. » Au Maroc, pays peu touché par le nouveau coronavirus avec moins de 8 000 cas officiellement détectés et 202 décès, le confinement est prolongé jusqu’au 10 juin prochain.

