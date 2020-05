France: zones d'ombre dans la coopération militaire avec le Niger, une députée interroge

L’audit des marchés publics passés par le ministère nigérien de la Défense -qui a mis en exergue en février dernier de vastes opérations de détournements et un manque à gagner de 76 milliards de FCFA soit 110 millions d’euros environ pour l’Etat- continue de faire parler au Niger. Mais aussi en France.

Publicité Lire la suite

Une député française a ainsi interpellé le ministère français des Armées sur le sujet, estimant que dans un contexte de coopération militaire, la France ne pouvait pas ne pas se soucier des irrégularités constatées. Car si les détournements constatés portent avant tout préjudice aux Nigériens, ils desservent aussi la France et son armée qui consent des efforts considérables pour la guerre au Sahel.

► À lire aussi : au Sahel, la France renforce la force Barkhane qui passe de 4 500 à 5 100 soldats

C'est le constat fait par Frédérique Dumas, députée membre du groupe d’amitié France-Niger. Sa question écrite posée la semaine dernière au ministère des Armées n’a toujours pas reçu de réponse.

« Il y a évidemment des surfacturations et du matériel non livré, explique t-elle interrogée par Marie-Pierre Olphand du service Afrique de RFI. Il y a aussi des matériels qui ont été achetés, avec une destination finale que l'on ne connaît pas. Tout cela met en danger la sécurité des populations et de nos propres troupes. C'est très grave parce que les dysfonctionnements sont nombreux et d'ampleur très importantes.»

Jacques Maire, qui préside le groupe d’amitié France-Niger, n’est pas sur la même ligne. Pour lui ces détournements ne concernent pas directement Paris puisqu’aucun argent français n’est en jeu. Mais le député le concède : nous sommes préoccupés comme tous les bailleurs qui s’intéressent à la bonne gouvernance. « On voit, une fois de plus, que les dépenses militaires sont extrêmement vulnérables aux détournement, admet Jacques Maire joint par Marie-Pierre Olphand. Elles ne font l'objet que de très peu de contrôles parce qu'il n'y a pas de contrôle parlementaire en tant que tel. Elles sont couvertes par le secret défense, et ça nous préoccupe»

Dans un communiqué daté du 7 avril le procureur a confirmé avoir reçu le dossier et promis d’enquêter minutieusement sur les insuffisances constatées dans le rapport. Rien n’a fuité pour l’heure de ce travail judiciaire.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne