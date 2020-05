Au Mali, 250kg de cannabis saisis à l'extérieur de Bamako

Près de 250 kilogrammes de cannabis, ont été saisis à la périphérie de Bamako durant le week-end. Trois individus ont été arrêtés. Les enquêteurs ont dévoilé le nouveau mode opératoire des trafiquants présumés.

Avec notre correspondant à Bamako, Serge Daniel

C’est la plus grosse prise de l’Office central des Stupéfiants du Mali depuis le début de l’année. Les près de 250 kilogrammes de drogue étaient cachés à la périphérie de Bamako.

Les enquêteurs affirment savoir désormais avec précision que c’est du Ghana que vient le cannabis. Il transite par le Burkina Faso, une partie est livrée et les réseaux de trafiquants alimentent ensuite la capitale malienne, grâce à une stratégie maintenant connue.

De la drogue cachée dans des sacs de riz

Le colonel Adama Tounkara, directeur général de l’Office central des Stupéfiants du Mali, explique leur fonctionnement : « Depuis un certain temps, les drogues qui sont importées au Mali sont stockées à l’extérieur de Bamako, dans des fermes ou dans de nouvelles habitations où il y a plus de chantiers que d’habitants. Et ensuite, transportées en petites quantités par des tricycles, sur des motos ou des véhicules de particuliers, cachées dans des sacs de riz et autres, et amenées à l’intérieur de la ville de Bamako ».

Trois membres du réseau des trafiquants sont déjà arrêtés. Ici, on compte sur la coopération sous-régionale en matière de lutte contre la drogue pour l’arrestation d’autres individus dans au moins quatre autres pays.

