Nigeria: Amnesty pointe les conséquences désastreuses de l'insécurité sur les jeunes

L'enquête d'Amnesty se penche sur les violences commises sur les jeunes tant par les jihadistes que les forces de sécurités nigérianes. (image d'illustration) AFP

Texte par : RFI Suivre

Voilà plus de dix ans que le nord-est du Nigeria est déstabilisé par l’insécurité provoquée par l’insurrection armée de groupes jihadistes. Cette insécurité se répercute de manière néfaste sur les jeunes : dans un rapport publié ce mercredi 27 mai et intitulé « Nous avons séché nos larmes ; gérer les conséquences du conflit sur les enfants dans le nord-est du Nigeria », l’ONG Amnesty international enquête sur les violences commises sur les jeunes, à la fois par les jihadistes et par les forces armées.