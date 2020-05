Coronavirus en Afrique du Sud: des syndicats s’opposent à la réouverture des écoles

Ecole à Mwezeni en Afrique du Sud. REUTERS/Ryan Gray

Dimanche, le gouvernement sud-africain a annoncé un nouvel allégement des mesures pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Parmi ces mesures, l’ouverture progressive des écoles primaires, et des universités à partir du 1er juin. Une décision qui suscite de nombreuses inquiétudes, d’autant plus que le pays n’a toujours pas atteint le pic de l’épidémie selon les médecins et scientifiques du pays.