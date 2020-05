Cameroun: nouvelle audience d’Amadou Vamoulké au tribunal criminel spécial de Yaoundé

Le débat devait commencer par l’interrogatoire, l’audition des témoins de l’accusation. Or, l’accusation n’avait aucun témoin, alors on a donné la parole à la défense et donc les avocats de Vamoulké lui ont posé un certain nombre de questions, il a répondu. On dit qu’il a détourné la redevance audiovisuelle, mais il leur a dit «je ne vois pas comment je pourrais parce que c’est un compte qui se trouvait au Trésor», c’est à dire au ministère des Finances. Après on a dit qu’il a gonflé la redevance, il a dit «ça c’est bien la meilleure, je ne peux pas gonfler la redevance puisqu’elle était de plus de 24 milliards quand je suis arrivé et quand moi j’ai pris la CRTV en main elle est retombée à 10 milliards» et a un moment donné maître Pondi a demandé qu’on renvoie pour la poursuite de cette partie-là. Son client manifestait des signes de fatigue, il a quand même 70 ans, il est malade alors il a compris que ce n’était pas bien de continuer dans ce contexte-là.