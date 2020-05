Présidentielle au Burundi: le CNL dépose un recours devant la Cour constitutionnelle

Nous avons préféré utilisé cette voie qui est légale, c’est à dire le mécanisme est prévu pour régler tout contentieux électoral et c’est bel et bien la Cour constitutionnelle a qui il faut s’adresser en premier lieu et nous avons fournis toutes les preuves qui démontrent à satisfaction la fraude massive qui a émaillé le scrutin du 20 mai 2020. Alors nous espérons que cette Cour va se prononcer là-dessus et va tenir en considération toutes les preuves fournies pour montrer que les résultats qui ont été proclamés ne collaient pas avec le choix du peuple burundais.