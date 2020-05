Îles Éparses: retour sur une année de blocage entre la France et Madagascar

Les douze membres de la commission mixte sur les Îles Éparses, se réunissant pour la première fois le 18 novembre 2019. RFI/Sarah Tétaud

Il y a un an, le président français recevait Andry Rajoelina à l’Élysée. La question des Îles Éparses, cet ensemble d’îlots inhabités au large des côtes malgaches, rattachés par décret au ministère des Dom-Tom en 1960 à la veille de l’Indépendance et revendiqués depuis 1973 par Antananarivo, était abordée. À l’issue de leur rencontre, les deux chefs d’État annonçaient la mise en place d’une commission mixte pour discuter de l’avenir de ces îles. Mais un an après, les deux pays campent toujours sur leurs positions et rien n’a vraiment avancé.