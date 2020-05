Accrochages frontaliers entre l'Éthiopie et le Soudan

Des accrochages meurtriers ont eu lieu cette semaine entre l'armée soudanaise et des forces armées venues d'Éthiopie. C'est du moins ce qu'a affirmé le commandement militaire de Khartoum dans un message lu à la télévision nationale jeudi soir 28 mai.

Le premier accrochage aurait eu lieu jeudi matin autour d'un point d'eau, sur la rivière Atbara qui traverse la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan. Un détachement d'une milice éthiopienne amhara serait rentré en contact avec des soldats de l'armée soudanaise sur le territoire soudanais, selon le communiqué diffusé à la télévision jeudi soir à Khartoum.

Les miliciens éthiopiens auraient d'abord été repoussés en Éthiopie, mais seraient revenus avec le renfort de militaires de l'armée régulière, selon la même source. Des combats auraient alors éclaté et auraient duré toute la journée autour de la ville de Gedaref, dans ce secteur frontalier où l'accès aux ressources fait l'objet d'une dispute entre les Soudanais et les Amharas, le peuple éthiopien dont la province est frontalière. Un officier soudanais et un enfant auraient été tués au cours des échanges de tirs, et neuf civils auraient été blessés.

Les états-majors des deux pays s'étaient pourtant rencontrés plusieurs fois, ces derniers mois, pour pacifier la situation dans la région et éviter les incursions transfrontalières. Et en avril, le président du Conseil souverain soudanais, le général al-Burhane, s'était même rendu en personne dans la région, où il avait juré de « défendre vigoureusement » la souveraineté du Soudan.

