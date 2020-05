Libye: des dizaines de migrants abattus par des trafiquants

Des migrants sont vus dans un centre de détention à Zawiyah, à 45 kilomètres à l’ouest de la capitale libyenne Tripoli, le 17 juin 2017. Taha JAWASHI / AFP

Un trafiquant d’êtres humains a été tué dans un centre de rétention illégale de migrants dans la ville de Mizdah, situé à plus de 150 km au sud-ouest de Tripoli, près de Zintane. La famille de ce trafiquant et ses partisans se sont vengés en abattant plus d’une trentaine de migrants venant en majorité du Bangladesh.