Coronavirus: comment s'explique la hausse de contaminations en Côte d'Ivoire?

Dans un centre de dépistage de Covid-19 à Abidjan, une femme attend son tour pour être testée, le 15 avril 2020. REUTERS/Luc Gnago

Texte par : RFI Suivre

Si le taux de létalité officiel, moins de 2%, et le nombre de décès, 31, restent assez faibles à ce jour en Côte d’Ivoire, le nombre de cas déclarés de Covid-19 progresse de plus en plus rapidement. Ces quatre derniers jours, 273 cas ont été enregistrés dans le pays portant le nombre total de cas confirmés à 2750 : un rythme de croissance jamais connu jusqu’alors.