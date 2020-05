Elon Musk, fondateur de Tesla et de SpaceX, un enfant d’Afrique du Sud

Elon Musk, ici le 2 mars 2020. REUTERS/Mike Blake

Après le décollage réussi de la fusée SpaceX, les deux astronautes sont arrivés ce dimanche au sein de la Station spatiale internationale. Une fusée lancée par une compagnie privée, c’est une première. C’est aussi un pari gagnant pour le milliardaire Elon Musk qui avait investi depuis 2004 pour en arriver là. Les aventures et innovations de Musk passionnent en Afrique du Sud, dont il détient la nationalité. En effet, le fondateur de Tesla et SpaceX est né et a grandi dans la capitale Pretoria, une enfance sous le régime de l’apartheid.