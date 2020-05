De hauts responsables militaires sud-soudanais épinglés pour de lourdes malversations financières

Des soldats sud-soudanais, le 25 décembre dans la ville de Bor, à 500 km au nord de Juba. REUTERS/James Akena

L’ONG américaine The Sentry, qui a déjà travaillé sur le pays, vient de publier un rapport dans lequel elle dénonce les pratiques de quatre anciens chefs d’état-major de l’armée, de quatre officiers de hauts rangs et de trois miliciens proches de l’opposition. Tous auraient pratiqué corruption et blanchiment d'argent à divers niveaux, accumulant une fortune considérable, sur le dos de la population.