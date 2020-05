Madagascar: la société civile veut du temps pour valider la loi de finances rectificatives

La société civile réclame plus de temps pour que les députés puissent débattre et analyser cette loi cruciale avant son adoption. RFI/Sarah Tétaud

La loi de finances rectificatives est toujours en cours d'examen au niveau du gouvernement alors qu’elle doit passer devant l’Assemblée nationale avant le 3 juin. Un retard qui inquiète dans un contexte de crise sanitaire où les dépenses liées à la lutte contre le Covid-19 sont nombreuses. La société civile réclame plus de temps pour que les députés et les citoyens puissent débattre et analyser cette loi cruciale avant son adoption.